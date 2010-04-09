Тролейбус на "зебрі" протаранив Жигулі і збив двох пішоходів

У Запоріжжі тролейбус протаранив автомобіль "Жигулі" і тяжко травмував пішоходів - 39-річну жінку і її 12-річну доньку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, ДТП сталася учора ввечері.

"39-річна жінка-водій тролейбуса скоїла зіткнення з автомобілем "Жигулі", водій якого зупинився на нерегульованому пішохідному переході, пропускаючи пішоходів. Після зіткнення тролейбус продовжив рух і зробив наїзд на пішоходів - 39-річну жінку і її 12-річну доньку", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що обидві постраждалі були госпіталізовані з численними травмами. Стан здоров`я матері і доньки оцінюється медиками як тяжкий.

Обставини і причини ДТП встановлюють співробітники міліції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.