Російський «Перший канал» в репортажі про катастрофу літака Качинського переплутав фото його дружини
13:06, 10 квітня 2010Разное
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З фото Катерини Ющенко
Російський «Перший канал» в репортажі про катастрофу літака з президентом Польщі на борту замість фотографії загиблої дружини Леха Качинського Марії показав фото дружини екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, Катерини.
Як передає кореспондент УНІАН, помилка була допущена у випуску новин, що вийшов об 11.00 (мск.).
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