Російський «Перший канал» в репортажі про катастрофу літака Качинського переплутав фото його дружини

Російський «Перший канал» в репортажі про катастрофу літака з президентом Польщі на борту замість фотографії загиблої дружини Леха Качинського Марії показав фото дружини екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, Катерини.

Як передає кореспондент УНІАН, помилка була допущена у випуску новин, що вийшов об 11.00 (мск.).