Пам'ятник на честь 300-річчя Конституції Пилипа Орлика (фото)

На території Бендерської фортеці

9 квітня 2010 р. в Бендерах (на даний час – Придністровська Молдавська Республіка) відбулося встановлення пам’ятного знаку на честь 300-річчя Конституції Пилипа Орлика на території військово-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця». Фото Олександра Заровного / УНІАН

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