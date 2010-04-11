BMW ударив "Хонду" і мікроавтобус, а ДЕУ-Матіз відлетів у перехід

У Києві під час зіткнення чотирьох автомобілів одна людина загинула та вісьмох травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на проспекті Перемоги сталося дотичне зіткнення автомобіля “BMW-328”, що рухався у напрямку площі Перемоги, з автомобілем “Honda Civic”, що рухався у попутному напрямку. Після зіткнення автомобіль “Honda” скоїв наїзд на колесо-відбійну стрічку, а автомобіль “BMW” скоїв наїзд на мікроавтобус “Volkswagen-LT 35”, що стояв на зупинці, який, у свою чергу, скоїв наїзд на припаркований автомобіль “Daewoo Matiz” та перекинувся.

В результаті потужного удару автомобіль “Daewoo” відкинуло на правий по ходу руху тротуар, де він упав у підземний пішохідний перехід. На щастя у переході та на зупинці громадського транспорту людей не було.

Унаслідок ДТП водій автомобіля “BMW” від отриманих травм загинув на місці пригоди, а один пасажир цього ж автомобіля та семеро пасажирів мікроавтобуса “Volkswagen” з отриманими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарень м. Києва.

Причини цієї дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.