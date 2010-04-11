На Львівщині під час ДТП загинула студентка

Сьогодні вночі (о 2.20), у селі Бабино Самбірського району, водій автомобіля «Міцубісі» не впоравшись з керуванням виїхав на ліву смугу руху, смертельно травмувавши на узбіччі дороги 16-річну дівчину – студентку Самбірського медичного коледжу.

Про це повідомила УНІАН начальник прес-служби управління ДАІ ГУ МВС України у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.

Вона розповіла, що іномарка, наїхавши на дівчину, виїхала в кювет, при цьому травмувавши ще двох дівчат – 10-класницю СШ села Бабино та студентку 5-го курсу Львівського національного університету ім. І.Франка. Дівчат з травмами різного ступеню тяжкості (черепно-мозкова травма, забій головного мозку у школярки та перелом шийки стегна у студентки) госпіталізовано в лікарню.

Як зазначила речник обласного управління ДАІ, за кермом автомобіля «Міцубісі» перебувала жінка - 35-річна жителька міста Самбора. За фактом ДТП проводиться розслідування, експерти перевіряють аналізи жінки-водія на вміст алкоголю. Слідчо-оперативна група з‘ясовує, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.

Як додала С.ДОБРОВОЛЬСЬКА, поблизу місця ДТП була ще велика група юнаків та дівчат, які поверталися з концерту.