Двоє злодіїв їздили по селах на таксі

На Житомирщині порушено кримінальну справу проти двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжках більш як з десяти сільських магазинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю обласного УМВС.

За його словами, йдеться про двох житомирян, кожен з яких вже відбув понад 10 років покарання у в’язниці за тяжкі злочини. У міліцейській прес-службі уточнили, що крадіжки були скоєні у березні цього року: нічні злодії викрадали продовольчі та промислові товари, спиртні напої, цигарки, засоби особистої гігієни та косметику, постільну білизну та рушники, рибальське приладдя й гроші.

Один із затриманих у минулому працював експедитором, тож більшість торгівельних закладів були йому знайомі – місце розташування, укріплення, режим роботи, наявність товарів. Як з’ясувало слідство, спільники вдень знайомилися із таксистом, домовлялися про майбутню поїздку нібито до родичів та брали номер мобільного. Уночі вони телефонували таксисту, викликали на конкретну адресу, звідки вирушали у віддалене село району. Неподалік магазину зловмисники виходили з авто і за деякий час поверталися з баулами з викраденим.

Три задіяні у крадіжках автомобілі таксі поставлені на штрафний майданчик як знаряддя вчинення злочину, там вони перебуватимуть до винесення рішення суду. Розслідування кримінальної справи триває.