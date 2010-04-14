Конфісковано підробні футболки ПАР на півмільйона доларів

У Південно-Африканській Республіці конфісковано близько 12 тисяч підробних футболок збірної ПАР з футболу. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву представника місцевої поліції, за словами якого, вантажівку з підробними футболками було затримано в суботу, 10 квітня, на кордоні з Свазілендом.

Загальна вартість конфіскованих футболок оцінюється в 3,6 мільйона південноафриканських рендів (493 тисячі доларів). В цілому у вантажівці було підробленого одягу на суму в 3,8 мільйона південноафриканських рэндов (520 тисяч доларів).

За словами представника поліції, всі конфісковані товари були виготовлені на території Китаю. Він наголосив, що якби вантажівку не затримали, ця продукція могла б завдати серйозної шкоди економіці ПАР. Також він додав, що поліція вже повідомила про цю знахідку представникам ФІФА і місцевого оргкомітету Чемпіонату світу з футболу.

Журналісти зазначають, що футболки національної збірної ПАР мають у країні великий попит. Це пов`язано з проведенням Чемпіонату світу з футболу, який стартує в Південно-Африканській Республіці 11 червня 2010 року. Він триватиме рівно місяць і завершиться 11 липня.

Лента.ру