Toyota припинила продажі позашляховика Lexus через дефект

Японський автовиробник Toyota тимчасово припинив продажі Lexus GX 460. Дане рішення було ухвалене керівництвом компанії після публікації в журналі Consumer Reports статті під назвою "Не купуй".

У публікації наголошувалося, що Lexus GX 460 має проблеми, які призводять до перекидання автомобіля на крутих поворотах, передає Associated Press.

"Ми сприйняли інформацію Consumer Reports дуже серйозно і зараз маємо намір встановити і виправити причину явищ, про які писало видання", - заявили представники компанії.

З грудня 2009 року було продано близько 6 тис. автомобілів цієї моделі.

Consumer Reports - журнал Союзу споживачів (Consumers Union) США. Видання публікує огляди і порівняльні характеристики споживчих товарів і послуг, що базуються на відгуках користувачів і результатах тестувань, що проводяться в лабораторії журналу.

Відзначимо, що в цілому за останні декілька місяців для усунення різних дефектів Toyota відкликала по всьому світу 8,5 млн. машин, включаючи 6 млн. автомобілів в США.

Такі масштабні відкликання стали причиною того, що главі компанії Toyota Акіо Тойоді довелося виступати в конгресі США з вибаченнями.

РБК