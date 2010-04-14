Екологи поскаржаться до прокуратури на зрубані дерева

«Асоціація зелених України» заявляє про завдання шкоди для довкілля гірничо-збагачувальним комбінатом «Суха Балка», а також дезінформуванні громадськості одним з топ-менеджерів «Євраз Груп» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг).

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови правління «Асоціації зелених України» Олександр ЩЕРБАНЬ.

Згідно з оприлюдненим ним на прес-конференції актом за підсумками проведеної Державною екологічною інспекцією перевірки, під час проведення земельних робіт при будівництві дороги між залізничними коліями ДП «Придніпровська залізниця» і ВАТ «Криворізький залізно-рудний комбінат» було зрубано без будь-яких дозвільних документів 124 дерева. За оцінкою інспекції, шкода від таких дій становить 45 тис. грн.

За словами О.Щербаня, екологічна організація вже звернулася до власника ГЗК «Суха Балка» - компанії «Євраз Груп», зокрема до голови ради директорів групи Олександра АБРАМОВА, з листом, в якому проінформувала його про завдану шкоду для довкілля. Таке звернення також було подане до прокуратури. Проте досі, за словами голови правління «Асоціації зелених України», не було ніякої реакції на зазначені звернення.

У зв`язку з цим, за словами О.Щербаня, «Асоціація зелених України» планує звернутися до міжнародних екологічних організацій, а також повторно звернутися до керівництва «Євразу» та до прокуратури. Заступник голови правління «Асоціації зелених України» також не виключив звернення до суду з позовом про відшкодування заподіяної шкоди.

За словами О.Щербаня, сьогодні в Криворізькому регіоні склалася дуже складна екологічна обстановка, і такі дії тільки погіршують і без того непросту ситуацію.

Крім того, заступник голови правління «Асоціації зелених України» Олександр ЩЕРБАНЬ заявив, що віце-президент по зв`язках з громадськістю «Євраз Груп» Олексій АГУРЄЄВ свідомо дезінформує громадськість, заявляючи про те, що екологічна безпека входить в числі пріоритетів діяльності «Євраза». ЩЕРБАНЬ вважає, що топ-менеджер «Євраз Груп» навмисно маніпулює громадською думкою з метою приховати масштабні екологічні порушення, допущені ГЗК «Суха Балка».

Довідка УНІАН. ВАТ “Гірничо-збагачувальний комбінат “Суха балка” спеціалізується на видобутку залізняку підземним способом. Підприємство щороку виробляє понад 3 млн. тонн аглоруди із середнім вмістом заліза 58%.

11 грудня 2008 року найбільша російська металургійна компанія «Євраз Груп С.А.» заявила про придбання 99,25% акцій ВАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат «Суха балка», а також Дніпропетровського металургійного заводу ім. Петровського і трьох коксохімічних заводів.

«Євраз Груп» – вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна російська компанія. 82,61% акцій компанії контролює кіпрська Lanebrook Limited, якими на паритетній основі володіють Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а також голова ради директорів Олександр ФРОЛОВ і член ради директорів Олександр АБРАМОВ.