Міліція затримала чоловіка, який повідомив про теракти в Сімферополі
19:59, 14 квітня 2010Разное
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"Є інформація, що він - ненормальний"
Співробітники міліції затримали чоловіка, який повідомив телефоном про теракти, що готуються в Сімферополі, інформація виявилася хибною.
«Затримано чоловіка. Є інформація про те, що він - ненормальний», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН прес-офіцер Сімферопольського міського управління міліції Олеся АНУФРІЄВА.
Проводяться експертизи для визначення осудності затриманого.
Чоловік, зателефонувавши на 102, повідомив про низку терактів, що готуються в Сімферополі 14 квітня.
Порушено кримінальну справу.
Докладнішу інформацію міліція не поширює у зв`язку зі слідчими діями.
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