Міліція затримала чоловіка, який повідомив про теракти в Сімферополі

Співробітники міліції затримали чоловіка, який повідомив телефоном про теракти, що готуються в Сімферополі, інформація виявилася хибною.

«Затримано чоловіка. Є інформація про те, що він - ненормальний», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН прес-офіцер Сімферопольського міського управління міліції Олеся АНУФРІЄВА.

Проводяться експертизи для визначення осудності затриманого.

Чоловік, зателефонувавши на 102, повідомив про низку терактів, що готуються в Сімферополі 14 квітня.

Порушено кримінальну справу.

Докладнішу інформацію міліція не поширює у зв`язку зі слідчими діями.