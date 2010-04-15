Toyota зупиняє продаж повноприводного Lexus'а в усьому світі
07:49, 15 квітня 2010Разное
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З міркувань безпеки
Японська компанія Toyota рекомендувала своїм ділерам у країнах світу припинити продаж моделі Lexus GX 460 з міркувань безпеки, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Інженери компанії перевіряють інформацію про те, що повнопривідний Lexus нестійкий на дорозі і може перекинутися на різких поворотах.
Напередодні продаж GX 460 був зупинений у США.
За попередньою інформацією, компанія може відкликати близько шести тисяч проданих цього року автомобілів.
Раніше в 2010 році Toyota відкликала рекордну кількість автомобілів в усьому світі - близько восьми мільйонів - через проблеми з педалями газу і гальмами.
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