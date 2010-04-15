Toyota зупиняє продаж повноприводного Lexus'а в усьому світі

Японська компанія Toyota рекомендувала своїм ділерам у країнах світу припинити продаж моделі Lexus GX 460 з міркувань безпеки, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Інженери компанії перевіряють інформацію про те, що повнопривідний Lexus нестійкий на дорозі і може перекинутися на різких поворотах.

Напередодні продаж GX 460 був зупинений у США.

За попередньою інформацією, компанія може відкликати близько шести тисяч проданих цього року автомобілів.

Раніше в 2010 році Toyota відкликала рекордну кількість автомобілів в усьому світі - близько восьми мільйонів - через проблеми з педалями газу і гальмами.