Київська ДАІ проводить операцію «Форсаж»

З 14 по 22 квітня, в рамках загальнодержавної операції, Державтоінспекція столиці проводить ряд цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Форсаж».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ ГУМВС України в м. Києві, операція проходить з метою виявлення та попередження порушень Правил дорожнього руху з боку водіїв, які незаконно переобладнують свої автомобілі для отримання максимальних динамічних характеристик.

В столичній Державтоінспекції вважають, що жорсткі вимоги щодо технічного стану транспортних засобів та їх переобладнання мають одну мету – збереження рівня безпеки авто, яке передбачено заводом-виготовлювачем. “Хотілось також, аби і самі любителі швидкої їзди зрозуміли, що несанкціоноване втручання в конструкцію автомобіля загрожує життю і здоров`ю не лише їм, а й іншим учасникам дорожнього руху”, - зазначається у повідомленні. Тому упродовж тижня при документуванні порушень Правил дорожнього руху, інспектори ДАІ приділятимуть особливу увагу виявленню автотранспорту, що переобладнаний з порушенням норм та стандартів.