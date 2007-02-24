Самогубця кинувся в шахту?

Сьогодні на шахті „Червоний партизан” в Луганській області загинула стороння людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За даними прес-служби, сторонній громадянин впав до клітьового стволу №2 глибиною 265 метрів. В МНС не виключають, що чоловік проліз за огорожу стволу з метою самогубства.

На шахті працюють два гірничо-рятувальнs відділення та реанімаційна протишокова група.