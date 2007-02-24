Самогубця кинувся в шахту?
14:25, 24 лютого 2007Разное
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Невідомого дістають два гірничо-рятувальні підрозділи
Сьогодні на шахті „Червоний партизан” в Луганській області загинула стороння людина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
За даними прес-служби, сторонній громадянин впав до клітьового стволу №2 глибиною 265 метрів. В МНС не виключають, що чоловік проліз за огорожу стволу з метою самогубства.
На шахті працюють два гірничо-рятувальнs відділення та реанімаційна протишокова група.
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