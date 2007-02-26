Російські туристи потрапили під сніжну лавину в Карпатах

Сьогодні близько 11-ї години альпіністи МНС у результаті проведених у районі гори Говерла пошуково-рятувальних робіт знайшли тіло провідника туристичної групи, що вдень 25 лютого потрапила під снігову лавину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора вранці троє російських туристів разом із провідником, жителем Хмельницького, здійснили підйом зі спортбази “Заросляк” на гору Говерла. Приблизно о 16:00 під час спуску донизу через гору Брескул на полонину Цибульник група потрапила під снігову лавину. Туристи вибралися з-під неї самотужки, а провідник залишився під шаром снігу. Cпроби його відкопати результатів не дали. Туристи спустилися до спортбази “Заросляк”, звідки повідомили про зникнення людини.

14 альпіністів Ворохтянського та Івано-Франківського гірських аварійно-рятувальних пунктів МНС негайно розпочали пошуки людини.

Як зазначили у МНС, площа лавини до 3500 кв. м (70 м х 50 м), глибина снігового покриву до - 3 метрів. У районі пошуку сильний вітер, температура повітря -8˚.

Загальне керівництво пошуково-рятувальними роботами здійснювала опергрупа Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС.