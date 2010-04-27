У Києві на будмайданчику живцем згоріла людина

13:04, 27 квітня 2010
Разное
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Остаточно причини встановить слідство

26 квітня, о 14-ій годині дня до Головного управління МНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Милославській, що в Деснянському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогнем була охоплена побутівка на будівельному майданчику. Будівельники, що знаходились поряд з вагончиком, намагались збити полум’я вогнегасниками, але марно. Пожежники загасили вогонь за лічені хвилини, але, на жаль, без жертв не обійшлося. У побутовці на момент займання перебував 48-річний чоловік, який згорів заживо.

За словами одного з будівельників, загиблий погано почувався після святкування власного дня народження, тому на роботу наступного дня вирішив не виходити. Залишивши чоловіка самого напарник вийшов з вагончика і замкнув за собою двері. Згодом робітники побачили густий дим, і почули крики про допомогу. Кинувшись до побутівки вони відчинили замкнені двері, але не встигли… Чоловік, який так прагнув вирватися з металевої клітки, впав прямо на їх очах. Якраз в цей момент полум’я розгулялося ще сильніше, і всі спроби витягнути тіло зсередини не вдалися. Довелося чекати пожежних, які вже отримали тривожний сигнал і поспішали на порятунок.

За попередньою версією, пожежа виникла через несправну електрику, до якої був підключений вагончик. Але остаточні причини встановить слідство.

 

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