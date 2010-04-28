В «Артеку» штатна ситуація: 47 дітей в ізоляторі

Інформація про масове отруєння дітей, які відпочивають у міжнародному дитячому центрі «Артек» в Криму, не відповідає дійсності, заявляє керівництво табору.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти повідомляють одне одного про госпіталізацію біля півсотні «артеківців» з підозрою на отруєння, посилаючись при цьому на батьків дітей.

«Ніяких отруєнь - ні кишкових, ні інших - в «Артеку» не було», - заявив журналістам гендиректор дитячого центру Борис НОВОЖИЛОВ.

За його даними, з 1800 дітей, які нині відпочивають в таборі, 47 «перебувають в ізоляторі, а не в лікарні» з застудою або пошкодженнями, травмами. «Це - штатна ситуація, яка не виходить за рамки статистики, а навіть знаходиться трішки нижче», - зазначив Б.Новожилов.

Він додав, що профілактичний огляд дітей проводиться в «Артеку» щодня.