В селі Зачепилівка Харківської області автомобіль КамАЗ на смерть збив 8-річного велосипедиста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Харківській області, трагічна подія сталася 29 квітня, коли автомобіль КамАЗ-53212 з причепом під керуванням 54-річного мешканця Дніпропетровської області здійснював обгін велосипедиста, який рухався попереду у попутному напрямку.

За даними ЦЗГ, хлопчик не впорався з керуванням велосипеда і потрапив під заднє колесо причепу, в результаті чого загинув на місці ДТП. Водія вантажівки було обстежено на предмет вживання психотропної речовини та стану сп’яніння. За висновками фахівців, він був тверезий.

За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються причини ДТП.

Загалом з початку року на території Харківської області зареєстровано 54 ДТП за участю дітей віком до 18 років, у яких 3 дитини загинули та 59 отримали травми, повідомили в ЦЗГ.