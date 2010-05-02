У центрі Києва «Ауді» збила двох громадянок Узбекистану

Сьогодні вночі у Києві на Хрещатику автомобіль „Ауді” скоїв наїзд на двох пішоходів, громадянок Узбекистану.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва, жінок з вкрай важкими травмами було доставлено до лікарні. Згодом одна з них померла.

Водій іномарки з місця пригоди втік. На його затримання були орієнтовані всі наряди ДПС. За фрагментами уламків автомобіля фахівці ДАІ встановили модель автомобіля, а свідки повідомили кілька цифр з номерного знаку. Вранці в одному із дворів по вулиці Героїв Сталінграда було знайдено „Ауді” з характерними пошкодженнями. Ведеться слідство, яке і встановить, хто був за кермом.