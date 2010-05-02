У зіткненні катера і моторного човна загинули четверо підлітків
18:29, 02 травня 2010Разное
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Трагедія в Дніпропетровській області
Четверо підлітків загинуло внаслідок зіткнення катера і моторного човна в Дніпропетровській області.
Як повідомляє прес-служба МНС, біля села Красний Кут на річці Самара в районі річкового порту в суботу вдень зіткнулися катер і моторний човен. Загинули четверо підлітків, 1993-1995 рр. народження, які знаходилися моторному човні, ще один підліток 1993 р. н. з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізований.
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