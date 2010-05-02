У зіткненні катера і моторного човна загинули четверо підлітків

Четверо підлітків загинуло внаслідок зіткнення катера і моторного човна в Дніпропетровській області.

Як повідомляє прес-служба МНС, біля села Красний Кут на річці Самара в районі річкового порту в суботу вдень зіткнулися катер і моторний човен. Загинули четверо підлітків, 1993-1995 рр. народження, які знаходилися моторному човні, ще один підліток 1993 р. н. з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізований.