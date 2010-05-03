Вийшов перший в Україні підручник про археологію для школярів

У Чернівецькій області вперше в Україні вийшов друком шкільний підручник про археологію, у якому розповідається про археологію Буковини у доступній для школярів формі.

Як передає кореспондент УНІАН, у виданні «Основи археології Буковини (шкільний курс)» висвітлена найповніша хронологія археологічних пам’яток Чернівецької області. Кожна археологічна культура проілюстрована малюнками.

Також школярі можуть прочитати про цікаві факти з життя археологів Буковини та висновки їхніх досліджень. До прикладу, тривалий час точилися суперечки щодо періоду виникнення Хотинської фортеці. У підручнику розповідається, що кам’яне укріплення почали будувати ще в роки правління Данила Галицького.

Авторами книги стали директор Буковинського центру археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Сергій ПИВОВАРОВ та краєзнавець Василь ФЕДОРАК.