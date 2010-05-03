ДТП під Луганськом: четверо загиблих

В Луганській області у дорожньо-транспортній пригоді четверо молодих людей загинули, ще двоє отримали тяжкі травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора близько опівночі на під`їзній автодорозі з Луганська до села Веселеньке. Водій автомобіля "Toyota Corolla" не впорався з керуванням, з`їхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів (віком до 30-ти років) від отриманих травм загинули на місці події, ще двоє пасажирів цього авто отримали тяжкі тілесні ушкодження й госпіталізовані до лікарні.

Загалом впродовж минулої доби в Українi сталося 328 ДТП, в яких 20 осіб загинули, 129 поранено. У тому числi 5 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi.