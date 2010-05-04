Десантний корабель ЧФ перекинув український буксир

Сьогодні під час заходу до Миколаєва великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту Росії «Ямал» перекинув український буксир «Бузький».

Як передає кореспондент УНІАН, ЧП сталося на фарватері Дніпро-Бузького лиману. Під час буксирування «Ямал» дав хід, внаслідок чого буксир перекинувся. За попередніми даними, екіпаж після аварії зміг врятуватися.

Зараз рятувальники намагаються відбуксирувати перекинутий буксир до одного з причалів Миколаївського морського торгового порту. Туди ж прямує і стотонний плавучий кран. Власником буксира є Миколаївський порт, орендатором - приватна компанія «Морвест».

Після аварії та заміни буксира «Ямал» все ж таки вдалося відбуксирувати до місця швартовки на набережній Миколаєва, але з великим запізненням.

ВДК «Ямал» прибув до Миколаєва для участі в святкових заходах, присвячених Дню Перемоги.

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У затопленні буксира «Бузький», що сталося сьогодні в районі акваторії Чорноморського суднобудівного заводу при проведенні великого десантного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації «Ямал», винен лоцман державного підприємства «Дельта-лоцман».

Про це кореспонденту УНІАН заявив капітан Миколаївського морського торгового порту Сергій РЯБЧИКОВ.

За його словами, під час руху лоцман, що здійснював проведення «Ямала», не зумів скоординувати швидкості корабля і кормового буксира, що слідував ззаду і заводив корму судна під час руху. Капітан буксира «Бузький» за допомогою гучного зв`язку кричав лоцманові про те, що його заливає водою, проте лоцман не реагував на ці слова. На великій швидкості буксир спочатку занурився носом у воду і, втративши стійкість, почав перевертатися. В результаті буксир залишився все ж таки на плаву, але перекинувся вверх дном. Троє членів екіпаж залишили судно. На подію миттєво відреагувала аварійно-рятівна служба Миколаївського морського торгового порту. Рятувальна операція пройшла успішно. Люди доставлені на берег, а буксир – в акваторію порту, де в даний час проводяться роботи з відновлення його стійкості на воді.

«Це груба помилка лоцмана, - сказав С.РЯБЧИКОВ. - Вини командира російського десантного корабля в інциденті немає».