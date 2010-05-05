Відбулась акція “Усмішка єднає Україну!”

01:35, 05 травня 2010
Разное
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Повідомлення з Хмельницького

У центрі Хмельницького біля кінотеатру ім. Тараса Шевченка відбулась акція “Усмішка єднає Україну!”

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди із жовтими кульками у руках “об`єднували” Україну за допомогою щирих посмішок.

“Ми хочемо, щоб люди ділилися гарним настроєм та позитивом один з одним. Адже, незважаючи на складну економічну ситуацію та політичні баталії, хороший настрій об`єднує Україну”, - сказала УНІАН координатор акції Тетяна ПОДВОРНА.

Учасники акції “Усмішка єднає Україну!” створювали великі фігури у вигляді посмішки, слово “Україна” та контур карти нашої держави.

Акцію організували ініціативна група “Усміхнись, Україно!” та Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Покоління сильних”.

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