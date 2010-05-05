Електромобілі можна буде заправляти в телефонних будках

Австрійська телекомунікаційна компанія Telekom Austria має намір створити по території всієї країни мережу телефонних кабінок з системою для заряджання акумуляторів електромобілів, передає кореспондент РІА “Новости”. Перший прототип такої кабіни був представлений у вівторок у Відні, повідомила компанія.

Візуально від звичайних телефонних будок "електрозаправна" відрізняється встановленим на її даху підсвіченим кубиком. У ній обладнана спеціальна штепсельна розетка, до якої підключається кабель від акумулятора.

Електромобіль для повної зарядки муситиме "висіти" біля заправки близько 6,5 годин, електроскутер - 80 хвилин, електровелосипед - 20 хвилин.

Сплатити надану послугу можна буде через мобільний телефон.

До кінця року в Австрії планується перебудувати під електрозаправні близько 30 таких телефонних будок.

За оцінками Автомобільного клубу Австрії, на 2020 рік австрійськими дорогами їздитимуть 405 тисяч автомобілів з електричними і гібридними двигунами. Вже 2015 року таких в Австрії буде 50-60 тисяч.