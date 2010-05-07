З пам'ятника Володимиру терміново зняли Георгіївський хрест

Відповідні служби Київської міської держадміністрації проводять терміновий ремонт пам’ятника Святому Рівноапостольному Великому князю Володимиру на дніпровському схилі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на начальника Головного управління охорони культурної спадщини Києва Руслана КУХАРЕНКА, вчора, 6 травня, під час планового обстеження об’єкту спеціалістами управління було виявлено погане закріплення на постаменті пам’ятника медальйону із зображенням Георгіївського хреста і стрічки. Відповідно було прийнято рішення про негайний демонтаж медальйону та проведення його реставрації.

Як запевняють в мерії, до 9 травня медальйон буде відновлено та закріплено на постаменті пам’ятника. Відповідальним за виконання робіт визначено Головне управління охорони культурної спадщини КМДА.