Попіл вулкану Ейяф'ятлайокудль продають через інтернет

Жителі Ісландії збирають попіл вулкану Ейяф’ятлайокудль і продають в Інтернеті як сувенір, повідомляє сайт інтернет-магазину Nammis.is, що спеціалізується на продажу ісландських товарів.

Сайт пропонує придбати своєрідний "шматочок сучасної історії". Як наголошується на сайті, щасливці, які вирішили викласти за "вулканічний лот" близько 32 доларів, одержать його в маленькій скляній 160-грамовій баночці, вкладеній до картонної коробки.

Усі кошти, виручені від продажу незвичайного товару, будуть переказані на сайт асоціації ICESAR, яка займається наданням допомоги районам, що постраждали від виверження. Наприклад, виділяє гроші на очищення ферм, розташованих біля підніжжя вулкана і засипаних попелом під час виверження.

РІА "Новости"