Рибалка закинув спінінг з човна на дроти Канівської ГЕС

У Черкаськії області внаслідок нещасного випадку на Канівській ГЕС загинув 38-річний рибалка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, рибалка випадково закинув спінінг, на котушці якого була стальна волосінь, на високовольтні проводи Канівської ГЕС. Волосінь потрапила на дроти. Від ураження електричним струмом чоловіка викинуло з човна. У шоковому стані він проплив кілька метрів і потонув.

До чергового караулу Канівського райвідділу МНС про подію повідомили лише за кілька годин, і рятувальникам залишалось лише підняти тіло загиблого на поверхню.