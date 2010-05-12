Рибалка закинув спінінг з човна на дроти Канівської ГЕС
00:19, 12 травня 2010Разное
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Людину викинуло струмом
У Черкаськії області внаслідок нещасного випадку на Канівській ГЕС загинув 38-річний рибалка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, рибалка випадково закинув спінінг, на котушці якого була стальна волосінь, на високовольтні проводи Канівської ГЕС. Волосінь потрапила на дроти. Від ураження електричним струмом чоловіка викинуло з човна. У шоковому стані він проплив кілька метрів і потонув.
До чергового караулу Канівського райвідділу МНС про подію повідомили лише за кілька годин, і рятувальникам залишалось лише підняти тіло загиблого на поверхню.
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