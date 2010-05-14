Грибок уразив опійний мак в Афганістані

Серйозна хвороба вразила опійний мак в Афганістані, говорить голова Управління ООН з питань наркотиків і злочинності (ЮНОДК) Антоніо Марія Коста.

На Афганістан припадає 92% світового виробництва опію, але цього року, як сказав Коста в інтерв’ю Бі-бі-сі, грибковим захворюванням вражено половину всіх макових полів в країні, тож урожай порівняно з минулорічним може скоротитися на чверть.

Вже сьогодні, за словами керівника ЮНОДК, ціни на опіум в регіоні зросли практично на 50%.

Усе це, додав Коста, може позначитися на доходах, які одержують угруповання афганських повстанців, зокрема, таліби, у яких великі запаси наркотика.

Особливо перед цим грибковим захворюванням, за його словами, вразливиий мак, що росте в провінціях Гільменд і Кандагар, які є, з одного боку, основними виробниками опію, а з іншою, - оплотом бойовиків.

Усе це наводить місцевих селян на думку про те, що хворобу поширюють солдати НАТО, визнає Коста, але додає: цей грибок з`являється сам з періодичністю в кілька років.

"Не бачу причин вірити чомусь подібному, - каже він. - Опійні посадки хворіють в Афганістані достатньо регулярно". Востаннє, нагадує функціонер ООН, такий спалах спостерігався тут чотири роки тому.