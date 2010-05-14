На Черкащині дерево впало на візочок з дитиною

У селі Першотравневе Чорнобаївського району Черкаської області на візочок з дитиною впало дерево. Від падіння дерева загинула дворічна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, сім’я відпочивала на березі сільського ставка. Батько заколихав дитину і поставив візочок у тіні під деревом біля води. Чоловік не звернув увагу на те, що коріння дерева було підмите. Під час чергового сильного пориву вітру, дерево впало саме на коляску з дівчинкою. Товщина дуба сягала до п’ятдесяти сантиметрів. Дитина загинула на місці.