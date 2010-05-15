У США вибухнув збройовий завод

Не менше двох людей загинули і один зник безвісти в результаті вибуху на збройовому заводі поблизу міста Коулбрук в штаті Нью-Гемпшир на північному сході США, передає Лента.ру з посиланням на місцеві ЗМІ.

Серія потужних вибухів сталася на підприємстві, яке виготовляє синтетичний порох, повідомляє телеканал WMUR. У момент вибуху в приміщеннях заводу Black Mag Industries (підрозділ MDM Muzzleloaders) було троє людей.

Причини наразі не встановлені. Вибухами зруйновано не тільки завод, а й церква, розташована в тому ж комплексі будівель, уточнює телеканал WCAX.

Задля безпеки мешканців центральної частини Коулбрука евакуйовано. Повідомлень про потерпілих поки не надходило. Пожежним поки не вдається ліквідовувати спалах, пасма чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події, зазначають очевидці.