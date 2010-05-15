У Києві зіткнулися дві маршрутки: одна перекинулася

Сьогодні близько 15.00 у Києві на Ленінградській площі під час зіткнення двох маршруток постраждали троє осіб.

Про це УНІАН повідомили у ДАІ МВС України м. Києва, зазначивши, що одна з маршруток внаслідок зіткнення перекинулася.

За наявною інформацією, в одній з маршруток – автобусі «Богдан» - знаходилися 20 осіб, в іншій, такій самій, 25.

При цьому, як зазначили в ДАІ, обидва водія заявили, що рухалися на “зелений” сигнал світлофора.

Наразі працюють на місці події оперативні групи.

У той же час для встановлення істини співробітники ДАІ використають знімки відеофіксації камер, які встановлені на Ленінградській площі.