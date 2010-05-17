У Севастополі автомобіль Renault зірвався зі скелі

У Севастополі, на мисі Фіолент, легковий автомобіль Renault Kengo зірвався зі скелі висотою 70 м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії постраждав водій та знищено автомобіль.

Рятувальниками Севастопольської гірничої пошуково-рятувальної групи Кримського пошуково-рятувального загону МНС України постраждалого, за допомогою спеціального спорядження, вилучено з автомобіля, піднято наверх та передано лікарям для госпіталізації.