У Севастополі автомобіль Renault зірвався зі скелі
09:29, 17 травня 2010Разное
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Водія госпіталізували
У Севастополі, на мисі Фіолент, легковий автомобіль Renault Kengo зірвався зі скелі висотою 70 м.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії постраждав водій та знищено автомобіль.
Рятувальниками Севастопольської гірничої пошуково-рятувальної групи Кримського пошуково-рятувального загону МНС України постраждалого, за допомогою спеціального спорядження, вилучено з автомобіля, піднято наверх та передано лікарям для госпіталізації.
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