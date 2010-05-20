На заводі "Море" токар провалився крізь підлогу

У Феодосії (АР Крим) на заводі "Море" крізь підлогу провалився токар, 1951 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, нещасний випадок на виробництві стався 18 травня. Житель смт Приморське, який працює на заводі токарем, провалився з другого поверху на перший через те, що в цеху прогнила дерев`яна підлога.

Внаслідок падіння чоловік дістав травми, його доставлено до міської лікарні Феодосії №1 з численними переломами і забоями. Стан постраждалого середнього ступеня тяжкості.