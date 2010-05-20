У Вінниці застрелився слідчий райвідділу міліції

УНІАН. Слідчий Староміського райвідділу міліції Вінниці застрелився із табельної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник ГУ МВС у Вінницькій області Валерій НОНІК.

За його словами, трагедія сталася 19 травня близько 18.25. 23-річний слідчий зачинився у службовому кабінеті і вистрелив собі у скроню.

В.НОНІК зазначив, що самогубство сталося в той момент, коли у кабінеті начальника райвідділу міліції проходила нарада, а в кабінеті, де сталася трагедія, не було нікого.

"У нас були сумніви щодо самогубства, але експерти-криміналісти зробили змив рук і знайшли на них залишки пороху", - додав він.

В.НОНІК повідомив, що загиблий працював у слідчому управлінні з лютого 2010 року і не вів резонансних кримінальних справ, «Тому міліція не пов`язує самогубство з його службовою діяльністю», - зазначив він.

За фактом самогубства створена комісія, до якої увійшли представники прокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Комісія має встановити причину трагедії.