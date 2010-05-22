Американська карикатуристка вибачилася перед мусульманами

Американська карикатуристка Моллі Норріс вибачилася перед мусульманами за те, що запропонувала в соціальній мережі Facebook оголосити 20 травня днем малювання пророка Мухаммеда, що є блюзнірством для тих, хто сповідує іслам. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС News.

Заклик Норріс привів до створення групи "Everybody Draw Mohammed Day", яка зібрала десятки тисяч учасників. Це, у свою чергу, викликало протести мусульман, а також появу груп як у підтримку, так і проти ідеї. Зрештою пакистанський суд через існування такої групи заблокував доступ до Facebook жителям всієї країни.

Все почалося з того, що в квітні художниця намалювала карикатуру на знак протесту проти відміни трансляції двохсотого епізоду мультсеріалу "Південний Парк" (South Park). Творцям серіалу загрожували ісламісти, яких обурило те, що в даному епізоді Мухаммеда одягають в костюм ведмедя. Карикатура містила заклик до всіх малювати пророка. Сама Норріс стверджує, що не має стосунку до популярної сторінки на Facebook, хоча там і згадується її ім`я.

Пакистан жорстко регулює доступ до інтернет-ресурсів. Практично одночасно з Facebook був заблокований YouTube, оскільки на ньому, на думку влади, також були розміщені блюзнірські матеріали.