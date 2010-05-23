Парк динозаврів відкриється у День захисту дітей

1 червня, у День захисту дітей, у Харкові відкриється Парк динозаврів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора департаменту культури міськради Світлану БАБИЦЬКУ.

За її словами, такого роду парк, який розміститься у центрі міста - майдані Свободи, вперше буде показаний не тільки на території України, але й на території країн СНД.

Парк у Харкові працюватиме безкоштовно для дітей весь червень. Динозаври в натуральну величину, мамонти, дивовижні птахи, які населяли Землю у стародавні часи, експонати первісних людей - все це зможуть побачити учні 5-8-х класів, які будуть централізовано приходити сюди із вчителями на уроки історії під відкритим небом.

Так само у цьому парку «виросте» величезне Дерево відгуків. «1 червня воно ще буде без листя і крони, - зазначила С.БАБИЦЬКА, - але ми сподіваємося, що до кінця перебування Парку динозаврів в Харкові воно обросте імпровізованим листям. Кожна дитина чи дорослий, які відвідають Парк динозаврів, будуть мати можливість написати свій відгук і повісити його на це дерево».