На Львівщині блискавкою вбило жінку
17:09, 23 травня 2010Разное
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Трагедія в селі Задністряни
УНІАН. На Львівщині під час грози від удару блискавки загинула 25-річна жінка в селі Задністряни Самбірського району.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Самбірському райвідділі внутрішніх справ.
За повідомленням, інформація про нещасний випадок надійшла на пульт “102” з с.Задністряни, де під час грози блискавка смертельно вразила 25-річну місцеву жительку.
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