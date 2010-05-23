На Львівщині блискавкою вбило жінку

УНІАН. На Львівщині під час грози від удару блискавки загинула 25-річна жінка в селі Задністряни Самбірського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Самбірському райвідділі внутрішніх справ.

За повідомленням, інформація про нещасний випадок надійшла на пульт “102” з с.Задністряни, де під час грози блискавка смертельно вразила 25-річну місцеву жительку.