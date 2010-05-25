15-річний юнак стрибнув з даху багатоповерхівки і загинув

У Кіровограді 15-річний юнак загинув, стрибнувши з даху 9-поверхового будинку через непорозуміння з дівчиною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що хлопець на даху будинку з’ясовував стосунки з дівчиною. Підлітки не порозумілись, після чого юнак стрибнув униз.

Перехожі викликали міліцію та швидку допомогу. Юнака було доставлено до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні, але отримані травми виявилися несумісними з життям.

За даним фактом проводиться перевірка.