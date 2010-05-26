У Запорізькій області в ДТП загинули дві жінки

Перекинувся автомобіль «Лексус»

У Запорізькій області через перевищення швидкості перекинувся автомобіль «Лексус». Загинуло двоє людей. Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації, аварія сталася на автотрасі Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя вчора о 9.20. Водій автомобіля "Лексус" - жінка 1955 р.н., перевищила швидкість. Внаслідок - автомобіль перекинувся, загинули водій і пасажир - жінка 1959 р.н.

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