Новий власник ММК ім. Ілліча обіцяє нарощувати обсяги виробництва

Новий власник ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» має намір нарощувати обсяги виробництва і не планує скорочення штатів на підприємстві. Про це сьогодні в ході прес-конференції, присвяченій покупці 90% акцій ММК ім. Ілліча, заявив представник Рівейн Лтд. – одній з компаній, що взяли участь в покупці акцій меткомбината, Ілля ГОРН.

За його словами, стратегія розвитку ММК ім. Ілліча новим власником вже затверджена. «Вона полягатиме в нарощуванні обсягів виробництва, збільшенні заробітної плати, яка складає сьогодні на комбінаті менше половини заробітної плати аналогічних підприємств в Україні. Крім того, ми не допустимо звільнень, які анонсовані нинішнім керівництвом ММК ім. Ілліча. Та інтеграція, яку забезпечить новий власник, не вимагає скорочення штатів підприємства», - відзначив І.Горн.

У свою чергу, представник кіпрської компанії «Формігос Холдинг ЛТД», яка також брала участь в придбанні акцій ММК ім. Ілліча, Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ відзначив, що представляє інтереси крупної російської фінансово-промислової корпорації, яка рік тому зробила легітимну покупку 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь». «Як відомо, цьому ЗАТ належить 90% акцій ММК ім. Ілліча. Покупка була здійснена за дуже значною ціною, виплата всієї суми вже проведена», - сказав він.

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ відзначив, що «протягом року ми не анонсували цю операцію з кількох причин і, в першу чергу, на прохання самого Володимира Семеновича БОЙКО (Гнеральний директор ММК ім. Ілліча - УНІАН). Ми припускаємо, що таке прохання було пов`язане з тим, що Володимиру Семеновичу був необхідний час для того, щоб вирішити ряд питань, пов`язаних з корпоративними правами на підприємстві. Йдеться про організацію орендарів ММК ім. Ілліча, до складу якої входить багатотисячний колектив меткомбинату, якому В.БОЙКО протягом багатьох років обіцяв передати частину акцій підприємства в рахунок їх трудової участі», - додав Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Кажучи про причини, з яких нові власники ММК ім. Ілліча ухвалили рішення оприлюднитиі нформацію про придбання підприємства саме сьогодні, Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив: «Останнім часом з`явилася інформація про плани керівництва ММК ім. Ілліча провести скорочення трудового колективу до 30 тис. чоловік. На нашу думку, поведінка Володимира Семеновича, як продавця акцій комбінату, не коректна. Не у повному обсязі виконані процедури, пов`язані з корпоративними правами, нам не була надана можливість брати участь в управлінському процесі на підприємстві. В зв`язку з цим, ми і ухвалили рішення оголосити себе, як покупця, щоб надалі зробити в правовому полі ті дії, які будуть спрямовані на безпосереднє керівництво комбінату».

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ підкреслив, що стурбованість трудового колективу меткомбинату ім. Ілліча щодо майбутнього підприємства, абсолютно безпідставна. «По-перше, корпорація, яку ми представляємо, має значні ресурси для вирішення будь-яких питань, по-друге, вона достатньо соціально орієнтована і розуміє, що всі зобов`язання перед трудовим колективом, незалежно від того ким вони давалися, повинні бути виконані. Заздалегідь проаналізувавши ситуацію, пов`язану з виплатами, обіцяними працівникам комбінату за акції залежно від трудової участі, ми можемо говорити про те, що суми цих виплат могли б досягти 10 тис. дол. на одного робітника. Ми знаємо, що на підприємстві є декілька десятків досвідчених менеджерів і сподіваємося співробітничати з ними без будь яких проблем», - сказав Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ.