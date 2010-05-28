Єврокомісія ввела нові правила для ринку дистрибуції автомобілів

Європейська комісія ввела нові правила для ринку дистрибуції автомобілів та їх ремонту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, нові правила передбачатимуть зменшення контрактної залежності “гаражів з ремонту автомобілів” від виробників транспортних засобів. Зокрема, Комісія вважає, що згідно з новими правилами, гаражі матимуть більше можливостей придбати для ремонту альтернативні запчастини, що сприятиме здешевленню вартості ремонтів автомобілів.

“Виробники автомобілів не зможуть більше виставляти гарантійні умови щодо того, що заміна оливи чи інші послуги для власників автомобілів можуть надаватися лише в авторизованих ремонтних майстернях. Звичайно, виробник може вимагати проведення ремонту, що покривається гарантією, і оплачується самим виробником в авторизованих гаражах”, - сказано у повідомленні.

Єврокомісія вважає, що таким чином на ринку ремонту автомобілів посилиться конкуренція між авторизованими майстернями та незалежними, що в цілому, може сприяти зменшенню вартості ремонтних робіт.

За оцінками Єврокомісії, зараз в цілому видатки на ремонтні роботи становлять 40% від загальної вартості витрат власника на утримання автомобіля.

Нові правила набудуть чинності з 1 червня цього року.

Крім того, Єврокомісія запропонувала спростити правила роботи ділерів, що займаються продажем нових автомобілів з тим, щоб зменшити витрати на дистрибуцію. Ці пропозиції почнуть діяти з 1 червня 2013 року.