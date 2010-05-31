Переможниці 35-го Світового конкурсу Міс Бікіні (фото)
07:29, 31 травня 2010Разное
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Міс Румунія здобула головний титул
Міс Румунія Діана Ірина Боянка здобула титул Міс Бікіні на 35-му Світовому конкурсі, що проходив в м.Сана (Китай).
22-річна студентка випередила 63 суперниці, які претендувала на омріяну корону.
Кейсі-Лі Бранкер (Австралія) повезе додому корону Міс Весни; Луну Рамос з Венесуели названо Міс Літо, Цзяо Джан з Китаю і Діана Кубасова з Латвії, відповідно, Міс Осінь і Міс Зима.
Фото AFP
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