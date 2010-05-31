На автотрасі Київ-Чоп перекинулася вантажівка із 20-ма тоннами клею

На автотрасі “Київ-Чоп” в селі Малі Підліски Львівської області під час ДТП перекинувся вантажний автомобіль «МАН» з прицепом-автоцистерною, завантаженою 22 тоннами клею «Осакрил».

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, з автоцистерни витекла рідина, однак перевірка встановила, що клей призначений для виготовлення будівельних сумішей типу «Церезит», не є токсичним і не може завдати шкоди навколишньому середовищу.

Власником вантажу виявилася харківська фірма.

Співробітники МНС та дорожньої служби вжили заходів з ліквідації наслідків витікання рідини в грунт.