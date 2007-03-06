На 8 березня киянки ризикують отримати нейротоксичні троянди?

Лариса Беркало, квітникар одного з найбільших в Україні підприємств з вирощування троянд, потрапила в реанімацію після роботи з трояндами в теплиці, пишуть “Факти”.

Через 10 днів після цієї події кореспондент видання став свідком тому, як жінку перевозили з реанімації до неврологічного відділення Київської клінічної обласної лікарні. «Нянька з лікарем вивели Ларису під руки з відділення реанімації і спробували укласти на каталку, щоб перевезти в інший корпус - неврологічне відділення. Жінка страшенно кричала - так сильно болів уражений хребет. "У мене обличчя німе: я його не відчуваю", - поскаржилася Лариса», - пишуть «Факти». За прогнозами лікарів, постраждала на робочому місці квітникар, можливо, встане на ноги за п`ять-шість місяців...

Сестра потерпілої, Віра Анатолівна переконана, що причиною отруєння Лариси Беркало сталі речовини "Мотто" і "Мільбекнок", які імовірно призводять до нейротоксичної дії на організм людини. А у агрофірмах вони використовуються для обробки квітів.

Директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя Микола Проданчук сказав, що «в нашій країні відсутні офіційні дані про властивості названих вами препаратів. Це означає, що ми нічого про них не знаємо. - Наскільки нам відомо, "Мільбекнок" застосовують в Голландії і інших країнах для роботи в теплицях. Про "Мотто" у вітчизняній і світовій літературі взагалі ніяких даних не немає».

Цікаво, що в жодній з лабораторій, що займаються токсикологічними дослідженнями, до яких зверталися кореспонденти видання, не погодилися провести експертизу препаратів, що фактично перетворили 41-літню жінку на інваліда.

І це не перший випадок подібних отруєнь в квітникарському господарстві, стверджують «Факти» з посиланням на інформацію співробітників. Просто досі обходилося без реанімації, і керівництву підприємства вдавалося «полюбовно» вирішувати питання із співробітниками, які отруїлися.

Старший науковий співробітник відділу дендрології і парковедення Національного ботанічного саду імені Миколи Гришко Надія Трофименко в інтерв`ю виданню порекомендувала вживати запобіжних заходів у “спілкуванні” з букетами, оскільки «невідомо, як і чим оброблялися куплені або подаровані вам квіти, яким чином вони взагалі потрапили у продаж».

«... Тому моя порада: які б ви квіти не узяли в руки, влаштуйте удома їм душ під сильним струменем води, сказала Надія Трофименко. - А вколовшись колючкою, видавіть краплю крові, промийте місце уколу - обов`язково з господарським милом, обробіть ранку будь-яким спиртним настоєм, який знайдеться в домашній аптечці».