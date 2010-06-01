Двоє киян намагалися здати на металобрухт протитанкові снаряди

Працівники ДАІ затримали двох киян, які намагалися здати на металобрухт протитанкові снаряди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в м. Києві, двох літніх людей, які везли на тачці у пункт прийому металобрухту підозрілий вантаж, наряд ДАІ Дарницького району помітив на вулиці Бориспільській. У мішку були три протитанкові снаряди. Поінформувавши про надзвичайну подію чергову частину, екіпаж ДАІ з`ясував у затриманих, що вони знайшли загалом 10 снарядів поблизу станції метро “Червоний Хутір”, у зеленій зоні.

Бійці загону МНС, які негайно після виклику прибули на місце події, вивезли боєприпаси для знешкодження на полігон.