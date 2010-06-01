Адвокат обурений повторним затриманням "викрадачів" головбуха ПГЗК

Повторне затримання звинувачуваних у викраданні головного бухгалтера ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (ПГЗК) Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ є злочином проти правосуддя. Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН адвокат звинувачуваних Ігор ГОЛОВКО.

Він нагадав, що 28 травня співробітників приватної охоронної фірми Е.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЄЄВА, Л.ПОЛЯКОВА і В.ДОЛИНУ, звинувачуваних у викраданні Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, звільнили із СІЗО Кривого Рогу згідно з постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області. “Наступного дня, 29 травня, слідчий запросив наших підзахисних для дачі підписки про невиїзд. Але ввечері слідчо-оперативну групу УВС Дніпропетровської області в нашій справі було змінено, справу було передано іншому начальнику слідчого відділу. Після чого новий слідчий Г.СОЛДАТЕНКО повідомив нашим підзахисним, що їх знову затримуватимуть. Всі четверо були затримані за новою кримінальною справою, яку було порушено за фактом, нібито вимагання прав на майно ПГЗК шляхом примушення головного бухгалтера підписати якісь документи”, - повідомив І.ГОЛОВКО.

За його словами, слід враховувати, що справи про вимагання й викрадення проти його підзахисних уже були порушені ще на підставі заяви Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, зробленої нею 9 травня 2010 року. “Обидві ці справи Апеляційний суд Дніпропетровської області взяв до уваги, виносячи свою постанову про звільнення наших підзахисних. Але, незважаючи на це, підставою для порушення нової кримінальної справи 29 травня знову послужила заява Н.КОЗЛОВСЬКОЇ від 9 травня”, – уточнив І.ГОЛОВКО. “І це після очних ставок, на яких Н.КОЗЛОВСЬКА відмовлялася від своїх звинувачень проти затриманих. У мене немає слів”, - сказав І.ГОЛОВКО.

Також адвокат повідомив, що як підстава для затримання існує перелік абсолютно конкретних причин, перерахованих у законі. «Жодної з перерахованих у відповідному законі причин затримання в даному випадку немає. Що й визнав Апеляційний суд Дніпропетровської області, приймаючи постанову про звільнення моїх підзахисних”, - уточнив І.ГОЛОВКО.

Адвокат переконаний, що Г.СОЛДАТЕНКО вніс завідомо неправдиві дані до протоколу затримання. “Він скоює злочин проти правосуддя. Існує стаття 371 КК України, яка передбачає відповідальність за такі дії”, - зазначив адвокат.

Підсумовуючи, він повідомив, що це затримання буде найближчим часом оспорено в судовому порядку.

Як повідомлялося в ЗМІ, 30 квітня, під час силового захоплення, головного бухгалтера ПГЗК Ніну КОЗЛОВСЬКУ було примушено до написання заяви про звільнення. Напевно, відчуваючи загрозу своєму життю й здоров`ю, відразу після звільнення вона уклала договір про охорону себе й своєї сім`ї з приватною охоронною фірмою.

Проте, 8 травня головбуха разом із чоловіком і дочкою, двома охоронцями й водієм було затримано співробітниками міліції в одному з криворізьких кафе.

Після затримання пані КОЗЛОВСЬКУ було доставлено до УВС м. Кривий Ріг. Після нічного перебування й з`явилася заява про те, що її викрали... «затримані разом із нею охоронці та водій».

12 травня, під час очних ставок, Н.КОЗЛОВСЬКА відмовилася від своєї заяви про її викрадання охоронцями, заявивши, що з 1 травня вони охороняли її на законних підставах.