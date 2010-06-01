"Викрадачів" головбуха ПГЗК слідство перевезло до іншого міста?

Прокуратура Дніпропетровської області відмовилася санкціонувати продовження арешту чотирьох співробітників приватної охоронної фірми, обвинувачених у викраденні колишнього головного бухгалтера ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив адвокат обвинувачених Ігор ГОЛОВКО.

За словами адвоката, сьогодні у його підзахисних закінчується термін затримання (три доби), тепер слідчий має одержати санкцію суду на їхнє подальше утримання під вартою. “Оскільки справа розслідується УВС Дніпропетровської області, то і наглядає за нею прокурор Дніпропетровської області, який також повинен санкціонувати продовження затримання. Проте прокурор області, очевидно, відмовилася підписувати подання слідчого на отримання такої санкції. Мабуть, вона врахувала рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області, який ухвалив рішення звільнити моїх підзахисних. Але без підпису прокурора слідство не може одержати санкцію суду”, - уточнив адвокат.

Проте, за його словами, слідство не зупинилося на цьому. “Сьогодні вони знову передали справу до Кривого Рогу і повезли затриманих із Дніпропетровська до Кривого Рогу для того, щоб спробувати одержати підпис під поданням на арешт у криворізького прокурора. Потім вони мають намір йти до Центрально-міського районного суду Кривого Рогу, який 18 травня вже обирав стосовно моїх підзахисних запобіжний захід у вигляді арешту. Але ж ця ухвала вже була скасована Апеляційним судом Дніпропетровської області як незаконна. З подібними діями правоохоронних органів мені ще не доводилося стикатися”, - зазначив І.ГОЛОВКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня співробітників приватної охоронної фірми Є.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЄЄВА, Л.ПОЛЯКОВА і В.ДОЛІНУ, обвинувачених у викраданні Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, звільнили із СІЗО Кривого Рогу згідно з постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області. “Наступного дня, 29 травня, слідчий запросив наших підзахисних для дачі підписки про невиїзд. Увечері в суботу всі четверо були затримані у новій кримінальній справі, яку було порушено за фактом, нібито вимагання прав на майно ПГЗК шляхом примушення головного бухгалтера підписати якісь документи”, - повідомив І.ГОЛОВКО.

Проте, за словами адвоката, слід врахувати, що справи про вимагання і викрадання стосовно його підзахисних вже були порушені ще на підставі заяви Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, зробленої нею 9 травня 2010 року. “Обидві ці справи Апеляційний суд Дніпропетровської області прийняв до уваги, виносячи свою постанову про звільнення наших підзахисних. Але, незважаючи на це, підставою для порушення нової кримінальної справи 29 травня знову послужила заява Н.КОЗЛОВСЬКОЇ від 9 травня”, – уточнив І.ГОЛОВКО і додав: “Я як адвокат вимагав надати документи, на підставі яких мої підзахисні були знову затримані. Слідство мені надало один єдиний документ – та сама заява Н.КОЗЛОВСЬКОЇ від 9 травня. Але як підстава для затримання існує перелік абсолютно конкретних причин, перерахованих у законі. Так затримання можна проводити, якщо особу було захоплено на місці злочину, або на неї вказали свідки або ж є підстави підозрювати, що обвинувачений сховається від слідства, в інших випадках затримувати не можна. Жодної з перерахованих причин затримання в даному випадку немає. Що в принципі й визнав Апеляційний суд Дніпропетровської області, приймаючи постанову про звільнення моїх підзахисних”.

Проте, наголошує адвокат, новий слідчий у справі його підзахисних - Г.СОЛДАТЕНКО заявив, що підставою для повторного затримання є той факт, що Н.КОЗЛОВСЬКА прямо вказала на обвинувачених як на тих, що скоїли стосовно неї протиправні дії. “І це після очних ставок, на яких Н.КОЗЛОВСЬКА відмовлялася від своїх звинувачень стосовно затриманих. У мене немає слів”, - сказав І.ГОЛОВКО.

Він переконаний, що Г.СОЛДАТЕНКО вніс свідомо помилкові дані до протоколу затримання. “Він скоює злочин проти правосуддя. Існує стаття 371 КК України, яка передбачає відповідальність за такі дії”, - зазначив адвокат.

Підсумовуючи, він повідомив, що дане затримання буде найближчим часом оскаржено в судовому порядку.