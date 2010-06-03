Міліція ще не знає, від чого померли тварини у київському зоопарку

Причина смерті тварин у Київському зоопарку на даний момент невідома, заявляє перший заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Сергій ЧЕРНИХ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві він сказав: «На сьогодні немає однозначної думки про причини смерті тварин».

С.ЧЕРНИХ підкреслив, що як тільки-но будуть результати дослідження, вони будуть обнародувані. "Переконаний, що висновок буде об`єктивним. Причина смерті тварин на сьогодні невідома", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в столичному зоопарку помер індійський слон Бой, а 26 травня – верблюдиця Майя. За версією керівництва звіринця, тварин отруїли колишні працівники підприємства, звільнені за фінансові зловживання. 30 травня в зоопарку Києва померла 26-річна самка бізона Вія. На думку керівництва КП "Київський зоопарк", вона теж була отруєна. Крім того, постраждали від отруєння яки.

1 червня в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» керівник Центру суспільних зв`язків Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявив, що жодна із смертей тварин, що сталися в Київському зоопарку за останній час, не була викликана отруєнням.

2 червня Київський зоопарк звернувся із закликом до міліції утримуватися від непрофесійних заяв про можливі причини загибелі тварин до проведення гістологічного дослідження тканин та офіційного встановлення причин смерті.