Житель Кіровської області відкусив по п'янці вуха сусідові

У Кіровській області (Російська Федерація) закінчився судовий процес над 21-річним громадянином, який під час розпиття спиртних напоїв наніс товаришеві по чарці кілька ножових поранень, потім відкусив вушні раковини, а врешті розбив об його голову пляшку з-під горілки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Суд визнав обвинуваченого винним у навмисному спричиненні тяжкої шкоди здоров`ю, небезпечної для життя, що "виразилося в незгладимому спотворенні обличчя”, і присудив до 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.