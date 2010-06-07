Росія і США поділять білих ведмедів

Засідання російсько-американської Комісії, яка повинна вирішити питання квот на вполювання білого ведмедя, відбудеться в другій половині червня ц.р., повідомив журналістам координатор з біорізноманіття Світового фонду дикої природи (WWF) Росії Володимир Кревер.

Кревер зазначив, що за його даними, позиція Росії щодо полювання на білого ведмедя "поки не з’ясована".

Рішення про необхідність оцінити чисельність і стан популяції білого ведмедя, проаналізувати аборигенний промисел і розробити моніторингові й науково-дослідні програми було прийнято на першому засіданні Російсько-американської комісії з питань білого ведмедя, яке пройшло наприкінці вересня в Москві, нагадує РІА "Новости".

Комісію створено з метою виконання основних положень Угоди між урядами РФ і США про охорону й використання чукотско-аляскінської популяції білого ведмедя. Угода набула чинності 2007 року.

З 1956 року в російській Арктиці діяла повна заборона на вполювання білого ведмедя, а в США корінним мешканцям селищ, розташованих на узбережжі Берінгова і Чукотського морів, а також моря Бофорта, мисливство на найбільшого полярного хижака було дозволене. За оцінками американської сторони, на сьогодні аборигени Аляски впольовують 35-38 особнів білого ведмедя щорічно.